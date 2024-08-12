Одному только 15: на Прикарпатье задержали двух юношей, которые жгли авто ВСУ. Фото

В Ивано-Франковской области задержаны двое местных жителей 18 и 15 лет, которые совершили серию поджогов авто Сил обороны Украины. Такую "работу" нашел в Telegram-канале несовершеннолетний парень; к выполнению вражеских заданий он привлек и своего 18-летнего родственника.

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Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области сообщило в Facebook, что в июле этого года злоумышленники подожгли три военных автомобиля в Калуше и Долине. Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали юношей во время попытки уничтожить еще две машины за раз.

Преступниками оказались жители Долинской территориальной громады Калушского района.

Заказчик переписывался с 15-летним украинцем в Telegram. "Работодателя" интересовали поджоги админпостроек ТЦК, релейных шкафов на ключевых линиях железнодорожного сообщения западного региона Украины, выведение из строя авто военнослужащих.

Обязательным условием для оплаты было наличие видеоподтверждения совершения преступления.

Направлением своей "работы" юноша выбрал поджоги военных джипов и пикапов. Вместе с 18-летним родственником он объезжал на велосипедах территорию района, отслеживая машины ВСУ.

После обнаружения трех потенциальных целей злоумышленники сфотографировали их и отправили на согласование заказчику. Последний рассказал юношам, как изготовить легковоспламеняющуюся смесь. Когда задание было выполнено, преступники отправили видеоотчет. Кстати, они получили вдвое меньшую денежную награду, чем было обещано.

"Правоохранители сорвали дальнейшие планы заработка благодаря задержанию обоих злоумышленников по горячим следам", – подчеркнули в СБУ.

Проведены обыски. У парней обнаружены мобильные телефоны и одежда с доказательствами подрывной деятельности. Также у них изъято травматическое оружие, переработанное из стартового пистолета.

18-летнему фигуранту объявлено подозрение по ч. 1 ст. 114-1 УК (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Он находится под стражей и, если вину докажет суд, сядет в тюрьму на восемь лет.

Решается вопрос привлечения к ответственности несовершеннолетнего.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве поймали 16-летнего агента ФСБ, поджигавшего авто Сил обороны. Подростку грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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