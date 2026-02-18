В Тернопольской области работник ТЦК устроил ДТП и гонку с полицией: чем все закончилось. Фото

В городе Бережаны Тернопольской области работник ТЦК устроил дорожно-транспортное происшествие. Требование сотрудников полиции остановиться мужчина проигнорировал и стал бежать с места аварии.

Видео дня

После задержания на него составили семь административных протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Подробности аварии

По информации правоохранителей, вечером 17 февраля патрульные заметили автомобиль Nissan на иностранной регистрации, который нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением и сбил дорожный знак. Требование сотрудников полиции остановиться водитель проигнорировал и стал бежать с места аварии.

Водитель, пытаясь скрыться, протаранил служебный автомобиль полицейских, который получил механические повреждения. В ходе проверки стало известно, что нарушитель – действующий работник районного ТЦК и СП. Во время общения с водителем полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения, но проходить признание 41-летний мужчина отказался.

На него работники Бережанского отдела полиции составили семь админпротоколов в соответствии с пяти статьями Кодекса Украины об административных правонарушениях. Продолжаются проверки по данному делу.

Напомним, в Броварском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковушек. Чтобы деблокировать пострадавших из искореженных авто, вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в воскресенье, 15 февраля, на Черниговщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и микроавтобуса. Во время инцидента пострадали восемь человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!