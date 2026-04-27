В Тернополе произошла поножовщина между несовершеннолетними девушками: одну из них забрали в реанимацию. Фото

В Тернополе конфликт между двумя несовершеннолетними девушками перерос в жестокое ножевое ранение. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию.

Сейчас ее состояние требует постоянного медицинского наблюдения. Об инциденте сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

Инцидент произошел 27 апреля. Известно, что во время конфликта одна из девушек нанесла другой ножевые ранения. В результате пострадавшая – 15-летняя школьница – получила серьезные травмы, ее срочно доставили в больницу.

Во время одного из ударов обломок ножа остался в теле потерпевшей, что осложнило ее состояние и требует дополнительного вмешательства.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта, а также причины, которые привели к эскалации насилия.

Подозреваемая несовершеннолетняя сейчас находится под контролем правоохранителей. С ней работают не только следователи, но и психологи.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. Продолжается досудебное расследование, по результатам которого действиям участников дадут правовую оценку.

