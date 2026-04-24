Подошел со спины и нанес удары ножом: в Полтаве взяли под стражу отца, который убил трехлетнего сына

В Полтаве суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве собственного трехлетнего сына. Трагедия произошла в селе Головач, а подозреваемого задержали в день происшествия.

По данным следствия, мужчина признал свою вину и заявил о раскаянии. Об этом сообщает "Общественное".

23 апреля в Шевченковском районном суде Полтавы мужчине избрали меру пресечения – содержание под стражей.

По версии следствия, происшествие произошло 21 апреля в селе Головач, где мужчина проживал вместе с семьей. Его задержали в тот же день. Правоохранители установили, что подозреваемый нанес ребенку несколько ударов ножом, после чего пытался скрыть следы преступления.

Руководитель Полтавской областной прокуратуры Евгений Гладий сообщил, что подозреваемый сначала ударил ребенка ножом, а затем погрузил в воду и нанес еще несколько ударов. После этого, убедившись в отсутствии признаков жизни, он спрятал тело и направился к лесополосе.

"Подошел к ребенку со спины, взяв со стола кухонный нож, нанес один удар в область спины потерпевшего, после этого подозреваемый взял потерпевшего на руки и погрузил его в ванну с заранее набранной водой и нанес еще не менее двух ударов ножом в область спины потерпевшего. Убедившись, что малолетний потерпевший не проявляет признаков жизни, подозреваемый поместил тело ребенка в рюкзак, после этого убрал следы на кухне, взял рюкзак с телом, пластиковую канистру с бензином и лопатку и направился к лесополосе", – рассказал он.

Местная жительница Алла Кестель рассказала, что не была знакома с семьей, но видела их раньше.

"Совсем я эту семью не знаю. Кто они такие, какие они. Когда я здесь, возле двора, что-то делала, видела, что этот мужчина шел из магазина в магазин. Гуляли они с ребенком здесь. Зимой саночки были здесь. И они на саночках, женщина эта была, и он здесь был, этот мужчина. Мальчик такой симпатичный, такой симпатичный", – рассказала она.

По словам защитницы, мужчина сотрудничает со следствием, признает свою вину и не возражал против избрания меры пресечения.

Судья Шевченковского райсуда Полтавы Татьяна Черняева приняла решение взять подозреваемого под стражу до 19 июня 2026 года.

В прокуратуре отмечают, что преступление относится к категории особо тяжких, а санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

