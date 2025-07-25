В Тернополе произошел взрыв в многоэтажке: погибли два человека

В пятницу, 25 июля, в Тернополе произошел взрыв в одной из многоэтажек на улице Владимира Винниченко. В результате инцидента погибли два человека.

Видео дня

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области. По предварительной информации, в квартире сдетонировала граната.

"25 июля около 12 часов в спецлинию 102 поступило сообщение от диспетчера управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций о том, что на улице Владимира Винниченко произошел взрыв. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Тернопольского районного управления полиции", – говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, взрыв произошел на третьем этаже одной из многоэтажек. Во время обследования квартиры правоохранители обнаружили тела двух человек – мужчины и женщины. По предварительным данным, погибшими являются сын, 1985 года рождения, и его мать – 1958 года рождения.

"Предварительно, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1. На месте происшествия работают полицейские и другие соответствующие службы", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

23 июля в Сумской области в селе Каменка Тростянецкого общества от взрыва гранаты погиб 19-летний парень. Ранения получила 18-летняя девушка. По информации мэрии, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами.

12 июля в Бучанском районе Киевской области во время вызова на домашнее насилие мужчина взорвал гранату. Пятеро полицейских пострадали. Правоохранители во время инцидента произвели выстрелы в сторону подрывника – он погиб.

Как писал OBOZ.UA, в Сквире в Белоцерковском районе Киевской области мужчина взорвал гранату прямо посреди улицы. В результате инцидента ранены три человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!