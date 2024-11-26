В Тернополе при трагических обстоятельствах погибли супруги: подозревают убийство

В Тернополе в районе Восточный трагически погибли муж и его жена. Правоохранители проводят расследование и устанавливают все детали.

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Инцидент произошел ночью 26 ноября на улице Девичьей. Как сообщил осведомленный источник изданию OBOZ.UA, утром в полицию обратилась дочь супругов, которая не смогла связаться с родителями.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые обнаружили тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Подозревают убийство, детали инцидента пока неизвестны.

На месте работают криминалисты, продолжается выяснение всех обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева племянник во время бытовой ссоры несколько раз ударил родного дядю ножом в грудь. Последний от полученных травм скончался на месте. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из населенных пунктов Ширяевской поселковой громады Одесской области произошла ужасная трагедия. 41-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, жестоко убил 5-летнего ребенка. Утром, когда проснулась внучка сожительницы мужчины, ее плач разозлил его, и он совершил страшное преступление.

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