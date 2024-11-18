В Одесской области мужчина жестоко убил 5-летнего ребенка и пытался покончить с жизнью

В одном из населенных пунктов Ширяевской поселковой общины Одесской области произошла ужасная трагедия. 41-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, жестоко убил 5-летнего ребенка.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. По данным правоохранителей, мужчина всю ночь употреблял алкогольные напитки.

Утром, когда проснулась внучка его сожительницы, ее плач разозлил мужчину, и он совершил страшное преступление. Злоумышленник схватил топор и отрубил ребенку голову. Другие находившиеся в доме дети не пострадали.

После осознания своих действий мужчина пытался покончить с собой, порезав шею ножом. Ему была оказана медицинская помощь, после чего его задержали полицейские.

На место преступления прибыли следственные управления ГУНП в Одесской области и Березовскому районному отделу полиции. У дома был изъят топор и нож, направленный на экспертизу.

Злоумышленнику уже готовят сообщения о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Ему грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное заключение согласно п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Напомним, в Тернополе женщина утопила своего малолетнего ребенка в ванной, после чего пыталась покончить с собой. В настоящее время она находится в реанимации.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил жену. Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом в грудь и шею.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на улице Щусева в Шевченковском районе несовершеннолетний парень убил 14-летнюю девочку. После этого он совершил суицид.

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