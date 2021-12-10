В Сумской области сестра набросилась с ножом на брата и нанесла ему ранение: мужчину экстренно госпитализировали

В селе Сагаровка Буринской территориальной громады Сумской области 21-летняя сестра набросилась с ножом на 38-летнего брата. Он доставлен в больницу с тяжелым ранением.

Об этом сообщается на сайте областной полиции. Правоохранители выяснили, что после распития алкогольных напитков между потерпевшим и его сестрой произошел конфликт, в ходе которого девушка схватила нож и ударила брата в живот (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда он закричал, я позвала маму, вытащила нож из живота, потом взяли перекись, начали перекисью с ватой промывать", – рассказала правоохранителям злоумышленница.

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Следователи полиции сообщили девушке о подозрении по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос по избранию ей меры пресечения. За совершенное девушке грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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