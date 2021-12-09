В Днепре мужчина избил прохожего и ранил еще трех человек ножом. Фото, видео и все детали ЧП

В Днепре 34-летний местный житель избил прохожего и ранил еще трех человек ножом. Инцидент произошел во вторник, 7 декабря, около 15:30 возле одного из домов в Шевченковском районе города.

Об этом сообщается на сайте полиции Днепропетровской области. Мужчина нанес несколько ударов руками и ногами в живот 38-летнего мужчины и скрылся с места происшествия. Потерпевшего госпитализировали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Впоследствии нападающий ударил ножом еще двух человек – 25-ти и 61-летнего мужчину. Кроме того, неподалеку от места преступления он нанес 45-летнему мужчине четыре ножевых удара в спину. Пострадавший также доставлен в больницу.

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Правоохранители задержали нападающего и изъяли нож.

Причины его неадекватного поведения выясняются.

Открыты уголовные производства по статьям "Покушение на уголовное правонарушение", "Умышленное убийство", "Хулиганство" и "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении. Продолжается следствие.

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В сентябре в Ивано-Франковске мужчина с ножом ворвался в квартиру и тяжело ранил хозяина жилья. Пострадавший получил около десятка ножевых ранений, а нападающий после драки скрылся.

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