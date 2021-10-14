На Одесщине конфликт между продавщицами мяса на рынке закончился поножовщиной

В Черноморске на Одесщине между женщинами-продавцами мяса на рынке произошла ссора, в результате которой одна напала на другую с ножом. Пострадавшая получила ранения в область грудной клетки и была доставлена в больницу.

Нападавшую забрали в отделение полиции, сообщает Telegram-канал Одесса INFO. Инцидент произошел на рынке "Утренний".

Очевидцы рассказали, что в мясном корпусе женщина-реализатор набросилась с ножом на коллегу, что работала рядом. Нападающая была очень агрессивной и нанесла ножевые ранения соседке.

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Также отмечается, что на данный момент причина конфликта не известна.

Напомним, в ночь с 8 на 9 октября на Ивано-Франковщине смертельно ранили 25-летнего участника военных действий на Донбассе Василия Попадича. Ветерану нанесли удары ножом в грудь. Спасти его не удалось.

Также в Одессе иностранец средь бела дня напал с ножом на бывшую сожительницу и ее знакомого. Пострадавшие попали в больницу с ранениями в области шеи, рук. Мужчину, который сбежал после нападения, задержали через несколько дней. Это 33-летний выходец из Южной Азии.

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