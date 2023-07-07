В Сумах мужчина открыл стрельбу, движение транспорта на улице остановили – СМИ

В центре Сум утром 7 июля произошла стрельба – мужчина якобы целился в людей, но выстрелил в автомобиль. В городе перекрыли движение по некоторым улицам, чтобы разыскать правонарушителя.

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О пострадавших в результате его действий пока нет информации. Об этом сообщает местное издание "Данкор онлайн".

Отмечается, что утром пятницы в сумских Telegram-каналах и соцсетях появилась информация о стрельбе по ул. Петропавловской. По словам очевидцев, мужчина открыл ее с третьего этажа дома, в котором расположен маркет.

"Якобы мужчина попал в автомобиль. Хотя целился в людей. Сейчас движение по улице перекрыто. Стрельца еще не схватили", – написало издание около 10:00.

В полиции сообщили, что в Сумах идет проверка и необходимые меры, подробности инцидента будут позже.

При этом из-за него на улице приостановили движение автотранспорта в обоих направлениях. Коммунальный транспорт и маршрутки временно перевозили пассажиров по частично измененной схеме в объезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Свитанок Киевской области 6 июля произошла стрельба: предварительно, огонь из нарезного карабина открыл местный фермер. В это время к нему прибыли исполнители решения по изъятию агротехники, за которую мужчина якобы не заплатил.

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