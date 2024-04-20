В Сухопутных войсках ВСУ признали, что на полицейских в Винницкой области напали действующие военные: обещают содействие в расследовании

Двое мужчин, которые в ночь на 20 апреля в Винницкой области убили полицейского и ранили его коллегу, являются действующими военнослужащими Вооруженных сил Украины. Они служат в одной из воинских частей Сухопутных войск: оба опознаны на кадрах нападения, снятых на бодикамеру одного из полицейских.

Об этом заявили в командовании СВ ВСУ. Там призвали к привлечению нападающих к ответственности по всей строгости закона и пообещали максимальную помощь в проведении всестороннего и беспристрастного расследования преступления. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск.

Военные выразили соболезнования семье молодого полицейского, который был убит в Винницкой области мужчинами в форме минувшей ночью.

"Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего во время ночного нападения на Винничине полицейского Максима Зарецкого. Склоняем головы в трауре вместе с работниками Национальной полиции Украины, которые с нами выполняют задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Это невосполнимая потеря, виновные в этом преступлении должны понести самое строгое наказание", – отмечено в сообщении.

В то же время в Сухопутных войсках подтвердили: военная форма на нападающих была одета не просто так – оба являются действующими военнослужащими.

"На видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", – констатировали военные.

Больше информации о подозреваемых в СВ ВСУ не обнародовали, однако пообещали полное содействие в проведении расследования убийства.

"Командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского", – заверили в СВ ВСУ.

Напомним, в ночь на 20 апреля, во время комендантского часа, двое злоумышленников в Винницкой области открыли огонь по полицейским. В результате погиб 20-летний полицейский, его напарник был ранен.

По подозрению в нападении на правоохранителей на посту и убийстве одного из них разыскиваются Валерий Василаке и его сын Виталий Василаке. Как видно на видео с бодикамеры одного из полицейских, они открыли огонь по стражам порядка после того, как те попросили показать, что они перевозят в плотно закрытых сумках.

После обеда 20 апреля в сети появилась информация, что нападавшие якобы были задержаны, однако она оказалась ложной: поиски убийц продолжаются.