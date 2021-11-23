В США рассматривают возможность отправки дополнительного вооружения в Украину  из-за угрозы  вторжения РФ – CNN

Ольга Липич
Расследования
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В США рассматривают возможность отправки дополнительного вооружения в Украину  из-за угрозы  вторжения РФ – CNN

В администрации американского президента Джо Байдена рассматривают вопрос о дополнительной военной помощи для Украины. Его начали обсуждать в США после сообщений о наращивании российских военных и техники на границе в Украиной.

Об этом сообщило издание CNN в понедельник, 22 октября. Такую информацию журналисты получили из собственных источников.

По словам собеседников, в пакет могут входить новые противотанковые ракеты Javelin, а также минометы. Кроме того, Пентагон настаивает на отправке в наше государство оборудования, которое должно было быть отправлено в Афганистан. Как пишет издание, речь идет про вертолетов Ми-17.

Также американцы могут передать переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер".

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В то время, в стране опасаются, что отправка "стингеров" и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.

Как отметил подполковник в отставке Седрик Лейтон, любая дополнительная помощь Украине, несомненно, чревата "дальнейшим обострением напряженности" в отношениях с Москвой. При этом он добавил, что противотанковые ракеты Javelin "весьма эффективны против танков Т-80, которые россияне фактически используют в своих усилиях против Украины прямо сейчас".

Напомним:

  • западная разведка заявила про вероятность российской военной эскалации в Украине зимой 2021-2022 года. Такие выводы союзников базируются не только на количестве и видах вооружения, стянутого на украинскую границу, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью "Financial Times".

  • В Кремле назвали такую информацию провокативной. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что провокации якобы нужны для того, чтобы оправдать заявления Запада. Он назвал все происходящее "истерикой, которая нагнетается искусственно".

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сообщениями о "необычной активности" России возле Украины и надежду на то, что РФ "не повторит ошибку 2014 года".

  • Из-за опасности вторжения России на территорию нашей страны в Британии создали оперативную группу спецназовцев, которую могут отправить в Украину. Речь идет о не менее 600 британских военнослужащих.

  • В случае военного наступления РФ на Украину международные партнеры готовы максимально поддержать нашу страну, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский дипломат Мэттью Брайза считает, что Россия может вторгнуться в Украину, как это было в Грузии в 2008 году. На это указывает ее нежелание возобновлять переговоры по Донбассу в "нормандском" формате.

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