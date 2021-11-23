В США рассматривают возможность отправки дополнительного вооружения в Украину  из-за угрозы  вторжения РФ – CNN

В администрации американского президента Джо Байдена рассматривают вопрос о дополнительной военной помощи для Украины. Его начали обсуждать в США после сообщений о наращивании российских военных и техники на границе в Украиной.

Об этом сообщило издание CNN в понедельник, 22 октября. Такую информацию журналисты получили из собственных источников.

По словам собеседников, в пакет могут входить новые противотанковые ракеты Javelin, а также минометы. Кроме того, Пентагон настаивает на отправке в наше государство оборудования, которое должно было быть отправлено в Афганистан. Как пишет издание, речь идет про вертолетов Ми-17.

Также американцы могут передать переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер".

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В то время, в стране опасаются, что отправка "стингеров" и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.

Как отметил подполковник в отставке Седрик Лейтон, любая дополнительная помощь Украине, несомненно, чревата "дальнейшим обострением напряженности" в отношениях с Москвой. При этом он добавил, что противотанковые ракеты Javelin "весьма эффективны против танков Т-80, которые россияне фактически используют в своих усилиях против Украины прямо сейчас".

Напомним:

западная разведка заявила про вероятность российской военной эскалации в Украине зимой 2021-2022 года. Такие выводы союзников базируются не только на количестве и видах вооружения, стянутого на украинскую границу, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью "Financial Times".

В Кремле назвали такую информацию провокативной. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что провокации якобы нужны для того, чтобы оправдать заявления Запада. Он назвал все происходящее "истерикой, которая нагнетается искусственно".

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сообщениями о "необычной активности" России возле Украины и надежду на то, что РФ "не повторит ошибку 2014 года".

Из-за опасности вторжения России на территорию нашей страны в Британии создали оперативную группу спецназовцев, которую могут отправить в Украину. Речь идет о не менее 600 британских военнослужащих.

В случае военного наступления РФ на Украину международные партнеры готовы максимально поддержать нашу страну, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский дипломат Мэттью Брайза считает, что Россия может вторгнуться в Украину, как это было в Грузии в 2008 году. На это указывает ее нежелание возобновлять переговоры по Донбассу в "нормандском" формате.