В США рассматривают варианты возможной эвакуации американских граждан из Украины в случае вторжения РФ – CNN

В США рассматривают вероятность эвакуации своих граждан из Украины, если Россия начнет полномасштабной наступление на страну. На этот случай в стране готовят несколько сценариев.

Об этом пишет издание CNN с ссылкой на сразу несколько источников в администрации американского президента Джо Байдена. По словам собеседников журналистов, в настоящее время необходимости в эвакуации нет. Такие обсуждения являются частью сценария на случай "серьезного ухудшения ситуации с безопасностью", пишет СМИ.

В Министерстве обороны страны якобы рассматривают два варианта: небольшую эвакуацию несущественных государственных служащих США или более крупную эвакуацию с участием более широкого круга американцев. Ответственность за эвакуацию, если она понадобится, будет нести Государственный департамент США. Первыми при опасности страну будут покидать дипломаты.

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"Официальные лица США подчеркнули, что до сих пор неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении. Но он накопил достаточно сил, оборудования и припасов у границ Украины, чтобы в кратчайшие сроки двинуться в атаку", – пишет издание.

Отметим, что 7 декабря в 17:00 началась онлайн-встреча Байдена и Путина. Одной из основных тем их разговора должна стать Украина. Ранее Байден говорил, что его встреча с Путиным предусматривает долгий разговор относительно нашего государства. Это связано с публикациями западных СМИ, которые предсказывают новую эскалацию на Донбассе в первой половине 2022 года.

Ранее американская разведка заявила, что РФ может совершить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может привлечь 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах. По данным разведки, около украинской границы в четырех местах сосредоточено 50 боевых тактических групп армии РФ.

Немецкое издание Bild написало, что Россия может напасть на Украину в январе-феврале 2022 года. Атака может происходить в три этапа, а план-максимум Кремля – это захват двух третей территории нашей страны вместе с Киевом.

В то же время главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что Россия продолжает стягивать артиллерию к линии столкновения на Донбассе. В частности, подразделения противника усиливаются дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты, что нарушает договоренности об отводе тяжелого вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал: и до, и после разговора с Путиным Байден, предварительно, должен связаться по телефону с главой украинского государства Владимиром Зеленским.