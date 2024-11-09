В спецшколе на Тернопольщине выявили факты насилия над детьми: что решили в облсовете

В Тернопольской области в одном из специальных учебных заведений выявили факты нарушения прав детей – в отношении них совершали насильственные действия. Это выяснилось по результатам мониторингового визита представительницы уполномоченного по правам ребенка, было начато расследование.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Ювенальные прокуроры Тернопольской областной прокуратуры начали уголовные производства по ст. 137, ст. 151, ст. 153, ст. 364 УК Украины.

Расследуется ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, незаконное помещение здорового человека в психиатрическое учреждение, сексуальное насилие, злоупотребление служебным положением.

Корреспонденты "Суспільного" пообщались с Дарьей Комендой, директором учреждения – Новосельской специальной школы. Она сказала, что ситуацию будет комментировать после завершения расследования.

Тем временем в Тернопольском областном совете было начато служебное расследование по факту выявленных нарушений прав детей. Была создана комиссия, первое заседание которой состоялось 8 ноября.

"Члены комиссии решили обязать директора специальной школы предоставить основательные объяснения по всем фактам выявленных нарушений и провести следующее выездное заседание непосредственно в Новосельской специальной школе Тернопольского областного совета", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На Львовщине в учебно-реабилитационном центре разгорелся скандал из-за того, что воспитанницы заведения дали свидетельства о сексуальном насилии со стороны директора. Дети сообщили о публичных унижениях, угрозах избиением и принудительным помещением в психбольницу. Правоохранители уже открыли уголовное производство, а детей перевели в безопасное место.

– Прокуратура расследует насилие над детьми в реабилитационном центре Львовщины. Допрошены около 50 человек. Воспитательнице центра сообщили о подозрении в умышленном нанесении побоев несовершеннолетнему. Однако, вероятно, это не единственное уведомление о подозрении по этому делу.

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