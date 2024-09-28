Во Львовской области из учебно-реабилитационного центра отселили детей: подозревают сексуальное насилие

Во Львовской области в учебно-реабилитационном центре разгорелся скандал из-за того, что воспитанницы заведения дали свидетельства о сексуальном насилии со стороны директора. Дети сообщили о публичных унижениях, угрозах избиением и принудительным помещением в психбольницу.

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Правоохранители уже открыли уголовное производство, а детей перевели в безопасное место. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, речь идет об учебно-реабилитационном центре во Львовской области, где учатся самые уязвимые категории детей, в частности дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и дети с особыми образовательными потребностями. В частности, и эвакуированы из других областей Украины.

"Нами зафиксированы показания детей о том, что директор заведения совершал действия сексуального характера в отношении девушек-воспитательниц заведения, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психбольницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня", – подчеркнул Лубинец.

В частности, дети рассказали, что за какие-либо нарушения распорядка дня директор угрожал им насилием или принуждением в психбольницу. Лубинец отметил, что в течение полугода дети и другие лица, по их интересам, обращались в полицию и службу по делам детей, но не получили никакой реакции. За каждую жалобу им грозило физическое наказание.

Лубинец добавил, что все дети, которые давали показания, были перемещены из заведения и находятся в безопасности.

"С понедельника я инициирую совещание на высоком уровне, с привлечением представителей Львовской ОВА, правоохранительных органов и профильных министерств, ведь бездействие органов, которые должны защищать права ребенка, является преступлением. И в немедленной безусловной защите нуждается ребенок, а не его обидчик. Я буду контролировать, чтобы следствие беспристрастно и быстро проверило факты, выявленные во время мониторингового визита, и было на стороне защиты прав и лучших интересов ребенка, и результатом будет привлечение к ответственности каждого, кто стал обидчиком детей или не реагировал, зная о нарушениях", – отметил он.

После обращения уполномоченного в дело вмешались правоохранительные органы. Они начали досудебное расследование по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетних (ч. 3 ст. 153 УК Украины). В настоящее время ведутся первичные следственные действия, чтобы зафиксировать все факты насилия и привлечь к ответственности виновных.

Со своей стороны председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что он держит ситуацию под личным контролем. Он заверил, что Львовская ОВА полностью способствует расследованию, а директор учебно-реабилитационного заведения, обвиняемого в насилии, уже отстранен от выполнения своих обязанностей.

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