Дети в безопасности, воспитательница под следствием: прокурор рассказал детали дела о насилии в учебном центре во Львовской области

Прокуратура расследует насилие над детьми в реабилитационном центре Львовской области. Допрошены около 50 человек. Воспитательнице центра сообщили о подозрении в умышленном нанесении побоев несовершеннолетнему. Однако, вероятно, это не единственное уведомление о подозрении по этому делу.

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Об этом сообщил начальник отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Львовской областной прокуратуры Юрий Матлах в эфире национального марафона. Он поведал детали дела.

"Прокуроры и следователи принимают меры по установлению всех обстоятельств. В производстве в настоящее время допрошены около 50 человек, проведен ряд обысков, реализованы временные доступы к вещам и документам, назначено проведение соответствующих экспертных исследований", – отметил прокурор.

По его словам, воспитательнице учебно-реабилитационного центра сообщили о подозрении в умышленном нанесении побоев и совершении других насильственных действий, причинивших физическую боль несовершеннолетнему ребенку. Подозреваемую, а также руководителя учреждения отстранили от исполнения обязанностей.

Воспитательнице инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины (побои и пытки).

В настоящее время продолжаются служебные проверки. Следователи работают над установлением всех обстоятельств дела.

"Вероятно, это не последнее сообщение о подозрении по этому делу", – добавил Матлах.

По его словам, досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 153 УКК (сексуальное насилие). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. А также по ст. 126 УКК, санкции которой предусматривают несколько видов наказаний, такие как штраф и общественные работы.

Ювенальный прокурор также сообщил, что детей реабилитационного центра, которые могут оказаться свидетелями, очевидцами и пострадавшими, переместили в безопасное место. Им оказывают соответствующую медицинскую, психологическую и правовую помощь.

Чтобы обеспечить дальнейшую минимизацию участия детей в уголовном производстве, их опрашивали под видеозапись, по методике "зеленая комната". Она проводится в условиях, минимизирующих и не допускающих повторной травматизации психики ребенка, с учетом его индивидуально-психологических и психофизиологических свойств.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области в учебно-реабилитационном центре воспитательница избила несовершеннолетнего ребенка железным прутом и кулаками. Правоохранители уже вручили женщине подозрение.

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