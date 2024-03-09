В содеянном признался: на Одесщине задержали вероятного убийцу военного. Видео

На Одесщине задержали подозреваемого в убийстве военного в Подольске. Им оказался житель области, он уже признался в содеянном.

Об этом 9 марта сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области. По данным следствия, фигурант временно проживал в райцентре.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство) и избрании меры пресечения.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. В полиции добавили, что он признался в совершении преступления.

Напомним, утром 8 марта в Подольске обнаружили тело военнослужащего. Погибшего обнаружили прохожие на проспекте Шевченко.

Одесское издание "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что вечером 7 марта военный выпивал вместе с местным жителем, после чего они вместе куда-то пошли.

В пресс-службе полиции Одесской области журналистам подтвердили, что погибший был военнослужащим.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве предстанет пред судом 34-летний мужчина, обвиняемый в убийстве пенсионера. Его подозревают в том, что он задушил старика, за которым должен был ухаживать, а тело спрятал в ванной.

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