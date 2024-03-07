Задушил беспомощного пенсионера, за которым должен был ухаживать: в Киеве будут судить злоумышленника. Фото и видео

В Киеве будут судить 34-летнего мужчину, обвиняемого в умышленном убийстве. Он задушил беспомощного пенсионера, за которым должен был ухаживать, а тело спрятал в ванной.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"В конце сентября прошлого года полиции обратились жители дома на одной из улиц в Подольском районе с сообщением о том, что их сосед неадекватно себя ведет и выбрасывает из окна. Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели, что мужчина находится в возбужденном состоянии, поэтому решили проверить помещение. Во время осмотра квартиры, в ванной, стражи порядка обнаружили тело 71-летнего владельца дома, прикрытое вещами", – рассказали в пресс-службе.

Следователи установили, что погибший долгое время имел проблемы со здоровьем и не мог самостоятельно передвигаться. Поэтому последние десять лет вместе с ним проживал 34-летний уроженец Черкасской области. Мужчина должен был ухаживать за пенсионером, за это он распоряжался его пенсией, а также получил средства от находящихся за рубежом родственников старика.

В ходе бытового конфликта фигурант избил пенсионера, после чего задушил, а тело положил в ванную. Следствие по факту умышленного убийства завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить 39-летнего мужчину, пытавшегося убить бывшую возлюбленную. Он приехал к ней на работу, несколько раз ударил ножом, а затем скрылся.

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