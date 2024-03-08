В Одесской области нашли мертвым мужчину в военной форме: на месте работает полиция

В Подольске утром 8 марта обнаружили тело военнослужащего. Его нашли случайные прохожие на проспекте Шевченко.

Полицейские работают на месте страшной "находки", возбуждено уголовное производство по факту умышленного убийства. Подробности сообщили в полиции Одесской области.

Подольские полицейские расследуют обстоятельства гибели военнослужащего. Его тело сегодня, 8 марта, около семи часов утра обнаружили случайные прохожие на проспекте Шевченко в районном центре", – говорится в сообщении.

В полиции Одесской области добавили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о преступлении. Производство открыто по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На месте, где нашли тело мужчины в военной форме, работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, работники Подольской окружной прокуратуры, другие оперативные службы.

"Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на разоблачение лица, которое может быть причастно к указанному уголовному правонарушению", – отметили в полиции.

Напомним, накануне, 7 марта, стало известно, что на Харьковщине в доме нашли мертвых супругов.

55-летний мужчина и его 50-летняя жена могли отравиться угарным газом. Тела умерших утром обнаружили соседи.

Также сообщалось, что в Испании нашли мертвым российского пилота, который пошел на сотрудничество с ГУР и похитил российский военный вертолет, перегнав его в Украину.