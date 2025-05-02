В скандальной камере Крупы из Хмельницкой МСЭК провели повторный обыск: что она хотела скрыть

В Киевском следственном изоляторе провели повторный обыск в камере, где уже почти семь месяцев находится под стражей главный врач Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа. В результате проверки сотрудники СИЗО обнаружили запрещенные предметы, а также попытки дистанционно управлять финансовыми операциями.

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Об этом говорится в судебном постановлении. Новые обстоятельства, выявленные при обыске в СИЗО, могут оказать существенное влияние на квалификацию дела и ход судебного процесса.

Как отмечено в постановлении, один из телефонов был найден непосредственно у Крупы. Еще два – на спальном месте другой заключенной в той же камере.

Внимание сотрудников СИЗО привлекло то, что во время изъятия мобильного телефона Крупа пыталась удалить информацию, что может свидетельствовать о дистанционном управлении банковскими счетами, в том числе за рубежом.

Подозреваемая уже прибегала к таким действиям. В декабре 2024 года она, находясь под стражей, закрыла счет в швейцарском банке, на котором хранилось 599 тысяч долларов.

Информация о наличии этих средств не была задекларирована, что явилось дополнительным аргументом для следствия относительно ее возможной причастности к финансовым махинациям.

Обнаруженные мобильные телефоны во время обыска могут "вылезть боком" Крупы. Эти гаджеты входят в список предметов, запрещенных для хранения и пользования заключенными. Нарушение этого положения влечет дополнительные санкции.

В чем обвиняют Татьяну Крупу

4 октября 2024 года главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу и ее сына Александра, находящегося на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков была обнаружена наличность в разных валютах на 6 млн долларов.

7 октября Печерский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения 500 млн грн залога. Позже стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

По материалам суда, с ноября 2020 года врач приобрела активы стоимостью 137 млн грн, законность оснований для владения которыми не смогла подтвердить. По официальным документам, Крупа и ее близкие родственники имеют в собственности 39 земельных участков на 27,885 га, электростанции и миллионы гривен наличными. По декларации Крупы за 2023 год, только по месту основной работы главврач получила 597 300 грн.

На этом фоне в Польше возбуждено уголовное производство против Татьяны Крупы по факту легализации незаконно добытых средств. Женщина и ее родственники в 2022-2024 годах (в том числе и после оглашения ей подозрения в незаконном обогащении) вывозили деньги в Польшу. О каких именно суммах идет речь, не говорится, но известно, что их вносили на банковские счета и переводили на счета банков в Швейцарии и США.

Как сообщал OBOZ.UA, Татьяна Крупа будет оставаться главой Хмельницкой МСЭК до ноября 2025 года, несмотря на продолжающееся расследование возможного незаконного обогащения. Объясняется тем, что контракт с ней был заключен еще в ноябре 2020 года сроком пять лет – с 3 ноября 2020 года по 2 ноября 2025 года.

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