В Швеции заявили о задержании 'эскадрона смерти из Украины': трех мужчин обвиняют в подготовке убийства

Национальная оперативная группа гражданской полиции Швеции арестовала трех украинцев, подозреваемых в якобы подготовке к заказному убийству. Группу, прибывшую в город Норртелье, описали как "эскадрон смерти".

Событие произошло еще на выходных, 5 декабря, и уже на днях шведский суд должен избрать гражданам Украины меры пресечения. Об этом сообщает Aftonbladet, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что дело о задержании троих иностранцев "окружено большой секретностью и мерами безопасности".

При этом, утверждают собеседники издания, мужчины "считаются настолько опасными", что с самого начала для х поимки была задействована национальная опергруппа полиции. Двое мужчин подозреваются в подготовке к убийству, а один из них арестован за пособничество в этом.

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"Как полиция выследила мужчин, неясно. Но источник описывает их как своего рода "эскадрон смерти", который приехал в Швецию, чтобы убить конкретного человека. Судебные слушания по ним, вероятно, состоятся сегодня или завтра", – говорится в материале от 8 декабря.

В нем же указано, что все трое мужчин – из Украины, однако один из них последний год проживал в каком-то месте в Стокгольме. Ему где-то за 30 лет, остальным двум – по 40.

О том, кого и где они якобы планировали убить, не сообщается. Ссылаясь на документы районного суда, СМИ только пишет, мол, убийство могло быть запланировано на 5 декабря 2021 года, а подготовка к нему велась еще с 1 декабря. Место преступления указано только как "Швеция".

"Прокурор по делу Патрик Соневанг из Национального отдела по борьбе с международной и организованной преступностью вообще не хочет давать никаких комментариев, говоря, что это досудебная тайна", – говорится в сообщении.

Рассказывать подробности отказались и правозащитники задержанных украинцев. Хотя отметили, что те отрицают предъявленные обвинения по делу.

"Это довольно ранняя стадия процесса", – заявил Фредрик Лильеблад, представляющий одного из мужчин.

"Дело новое, поэтому у меня нет информации, которую могла бы предоставить. Кроме того, что с моим клиентом был проведен короткий первоначальный допрос, и он отрицал какие-либо обвинения", – сказала Лиза Линдстрем, защищающая второго мужчину.

Адвокат третьего украинца Виссал Абдаллах также подчеркнул, что его подзащитный отрицает преступление.

Накануне Национальное оперативное управление полиции Швеции подтвердило, что ведет дело, но отказалось от дальнейших комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября в городе Триест (Италия) в собственной квартире нашли мертвой 43-летнюю украинку Алину Труш. Женщина была родом из Кривого Рога, имела двоих детей, последние двадцать лет проживала за границей. Полиция рассматривала версию убийства или смерти от передозировки наркотиками.