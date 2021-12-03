В Италии обнаружили мертвой украинку, у нее осталось двое детей. Фото

В итальянском городе Триест нашли мертвой 43-летнюю украинку Алину Труш, родом из Кривого Рога. Полиция рассматривает версию убийства или смерти от передозировки наркотических веществ. Знакомые же не верят в такую смерть матери двоих детей, которая ранее поборола несколько тяжелых болезней.

А в местных СМИ пишут, якобы женщина подвергалась насилию со стороны бывшего партнера. Ее тело было найдено на полу в квартире по улице Виале д'Аннунцио, 28, сообщило 1 декабря издание Il Gazzettino (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Предварительно, смерть Труш наступила во вторник, 30 ноября. Отмечается, что правоохранители наведались к ее дому, чтобы уведомить о судебном документе, касающемся угроз и насилия, которым она якобы подвергалась со стороны экс-возлюбленного.

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Поскольку никто не открыл, на место вызвали пожарных, чтобы те взломали дверь – женщина лежала на полу. Отмечается, что на ее теле не обнаружили явных следов насилия или крови. Полиция проводит расследование и на данный момент остаются открытыми все версии, включая убийство и/или смерть от передозировки.

В материале издания говорится, что в квартире были ссоры, предположительно, между жертвой и мужчиной. По словам некоторых соседей, последний был причиной конфликтов в жилом комплексе, а также угрожал жильцам.

Подруга погибшей украинки в комментарии Trieste Prima рассказала, что ранее она перенесла несколько тяжелых заболеваний. Женщина возмутилась максимальной конфиденциальностью со стороны правоохранителей и властей по делу о гибели Труш.

"Я была в шоке, потому что Алина была сильной. Это не может быть она, говорила я себе, когда читала новости. Мы дружили много лет, она была хорошим и красивым человеком, всегда улыбалась и заставляла меня улыбаться, когда я злилась. Мы не виделись больше месяца", – поделилась подруга.

Она отметила, что понятия не имеет о том, что могло произойти. В то же время утверждает, что никто не наведывался в квартиру женщины, "кроме тех случаев, когда она много лет провела с мужчиной, от которого у нее были дети".

Со своей стороны итальянские СМИ высказывают собственные предположения о причинах гибели украинки.

"Судя по первой реконструкции и несмотря на указание прокуратуры на соблюдение максимальной конфиденциальности в расследовании, кажется, что смерть наступила из-за наркотика, обнаруженного при токсикологической экспертизе", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что в квартире Труш были обнаружены несколько бутылочек метадона и открытый шприц. Журналисты подчеркнули, что в местной полиции, прокуратуре и украинском консульстве комментариев по делу не дают.

По данным из соцсетей Алины Труш, она была из Кривого Рога Днепропетровской области. Когда переехала в Италию, неизвестно. Но по крайней мере с 2018 года женщина работала в итальянском ночном дискоклубе Poseidone. Также указано, что она вдова.

На страничках в Instagram и Facebook украинка не стеснялась делиться откровенными фото и видео. Последнюю сторис она опубликовала шесть дней назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в международном аэропорту Неаполя скончалась 62-летняя украинка Анна Бурак из Прикарпатья. После смерти ее обворовали, кроме этого, мошенники пытались нажиться на горе семьи.