В Ривненской области в ДТП погиб ребенок, еще восемь человек пострадали. Фото

В Ривненской области в воскресенье, 3 сентября, произошло жуткое ДТП, вследствие которого погиб ребенок. Еще восемь человек пострадали. Причиной стало столкновение легковых автомобилей Skoda и Opel в селе Малушка.

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Трагедия произошла около 14:00, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Пострадавшие госпитализированы в больницу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Для деблокирования тела погибшего ребенка привлекалось 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Со своей стороны в полиции Ривненщины заявили, что сообщение об аварии поступило в 13:40.

"Полицейские установили, что вследствие столкновения двух легковушек Skoda и Opel погиб малолетний ребенок. По предварительной информации еще восьмерых травмированных доставили в медучреждения. На месте происшествия работает следователь следственного управления ГУНП, патрульные полицейские", – говорится в сообщении.

Движение на участке автодороги Городище – Ривне – Староконстантинов, где произошло ДТП, затруднено: для легковых автомобилей обустроили объезд.

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