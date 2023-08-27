В Харьковской области 19-летняя девушка устроила ДТП с опрокидыванием: погибли два человека. Фото

В воскресенье, 27 августа, на трассе Харьков-Волчанск Харьковской области 19-летняя девушка не справилась с управлением, в результате чего автомобиль Mitsubishi Pajero перевернулся. В результате погибли два ее пассажира: 28-летняя девушка и 25-летний парень.

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О трагедии сообщили местные Telegram-каналы. Водитель получила многочисленные травмы, ее госпитализировали.

Еще один 21-летний пассажир, который находился в этой же машине, пострадал, но от госпитализации отказался. На место прибыла полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 22 августа в Винницкой области произошла ужасная авария. Груженый лесовоз с прицепом столкнулся со стареньким ВАЗом, в котором было 12 человек, шестеро из них – дети. Тяжелая машина вынесла легковушку в кювет и буквально подмяла ее под себя. Все пассажиры и водитель погибли.

А 17 августа, на Дарницком мосту произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП образовалась большая пробка в сторону правого берега столицы.

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