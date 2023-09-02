Пьяные водители на дорогах Украины приводят к десяткам смертей: топ-5 резонансных ДТП

Ежегодно в Украине десятки людей погибают в дорожно-транспортных происшествиях. Еще сотни человек получают тяжелые травмы и вынуждены проходить долгую реабилитацию.

Видео дня

В большинстве случаев виновниками автоаварий становятся нетрезвые водители, которые, несмотря на ужесточение наказания, продолжают грубо пренебрегать правилами дорожного движения. OBOZREVATEL собрал топ-5 резонансных ДТП с пьяными водителями (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Смертельное ДТП на Кировоградщине с военным и его дочерью

26 августа около полуночи возле села Пятихатки Новоукраинского района Кировоградской области в ДТП погибли военный Николай Спащук и его 8-летняя дочь Ульяна. Защитник в момент смертельной аварии находился в отпуске.

Виновником фатальной аварии стал 30-летний пьяный водитель Skoda Fabia, который внезапно выехал на встречную полосу. В результате столкновения 40-летний сержант ВСУ погиб на месте. Его 8-летняя дочь умерла по дороге в больницу. Жена военного, которая в момент ДТП также находилась в авто, получила травмы. После новости о смерти ребенка женщина попала в реанимацию.

Пьяный судья сбил насмерть военнослужащего

Еще одно резонансное ДТП с пьяным водителем произошла в столице в мае. Ночью 26 мая на блокпосту автомобиль Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины. За рулем авто в состоянии алкогольного опьянения находился судья Макаровского районного суда Киевщины Алексей Тандыр.

От медицинского освидетельствования на месте ДТП виновник отказался, однако в дальнейшем экспертизы подтвердили, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Еще один военный стал жертвой пьяного водителя в Хмельницкой области

В Хмельницкой области пьяный водитель за рулем грузовика насмерть сбил бойца территориальной обороны. Суд признал жителя Киева виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Виновник ДТП получил 7 лет тюрьмы.

Сторона обвинения доказала, что в апреле 2022 года водитель грузового автомобиля DAF не остановился перед стационарным блокпостом территориальной обороны, расположенным недалеко от села Давыдковцы. Водитель не сбавил скорость движения и допустил столкновение с другим автомобилем и бетонным ограждением контрольного пункта, за которым находились военные.

В результате происшествия один военнослужащий территориальной обороны погиб на месте от полученных травм, а двое были травмированы.

Гибель многодетной матери и ребенка в Закарпатской области

В августе в Закарпатской области водитель в состоянии наркотического и алкогольного опьянения совершил ужасное ДТП. Мужчина сбил на дороге многодетную мать с дочерью, а затем врезался в автомобиль, в котором находилась молодая семья с двухлетним ребенком. В результате женщина и малыш погибли.

Трагедия произошла в селе Великая Копаня 5 августа. Автомобиль Mercedes Benz, которым управлял 24-летний военнослужащий из Николаевской области, сбил 33-летнюю Анну-Диану Палюх, которая шла по обочине дороги с 8-летней дочерью. После этого виновник аварии врезался в стоящий на обочине автомобиль Volkswagen Golf. В это время в нем находилась молодая семья: 20-летняя Мирослава Сакалош с 21-летним мужем Богданом и их двухлетний сын.

Водитель с места аварии попытался скрыться, но его задержали местные жители. Как сообщили в полиции Закарпатской области, у водителя в крови обнаружили 0,83 промилле алкоголя, а также наркотические вещества.

На Полтавщине пьяный водитель устроил смертельную аварию

Еще одно жуткое ДТП по вине пьяного водителя произошло в Полтавской области. Трагедия случилась вечером 30 июля на Владимирском проспекте в городе Лубны. По данным полиции, столкнулись два автомобиля – ВАЗ и BMW Х5.

В результате аварии погибли две несовершеннолетние девушки: 17-летняя Юлия Прокопенко и 16-летняя Даша Булатецкая. От удара их выбросило из кроссовера на дорогу. Юлия еще была жива, когда ее забирала скорая, но скончалась в больнице. Даша погибла на месте.

Также погиб 25-летний водитель Олег Ломака, его тоже выбросило из авто. Чудом выжила 18-летняя Вика Шендра. Говорят, что ее в машине удержали сработавшие подушки безопасности, однако она получила травмы.

Местные жители утверждают, что водитель BMW якобы мог быть нетрезвым. При этом очевидцы говорят, что он уже не первый раз гоняет по дорогам на огромной скорости, и ему все сходит с рук.

Напомним, в Деснянском районе Киева водительница Volkswagen протаранила Jeep. Как оказалось, виновница аварии села за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также хранила наркотики.

Ранее сообщалось, что на Виннитчине 22 августа произошла ужасная авария. Груженый лесовоз с прицепом столкнулся со стареньким ВАЗом, в котором было 12 человек, шестеро из них – дети. Тяжелая машина вынесла легковушку в кювет и буквально подмяла ее под себя. Все пассажиры и водитель погибли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!