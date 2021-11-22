В Ривненской области трагически погиб слесарь: мужчину затянуло в станок на производстве

В Ривненской области слесаря затянуло в станок на производстве одного из предприятий. От полученных тяжких травм 53-летний мужчина погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины. Трагедия произошла 20 ноября в селе Моквин.

Смерть рабочего констатировали прибывшие на место инцидента врачи скорой помощи.

Правоохранители выяснили, что слесарь сам выполнял ремонтные работы производственной машины, когда в цехе было выключено электроснабжение. А после возобновления подачи тока 53-летнего работника затянуло в машину.

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Все обстоятельства трагического случая на производстве будут выяснять правоохранительные органы. В настоящее время следователями начато досудебное расследование по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью").

Как уточнило издание "РадиоТрек", трагический инцидент произошел на бумажной фабрике – на ООО "Папір Інвест".

Напомним: на территории завода электротехнической продукции "ЭМКО" в Киеве обрушился производственный станок. Оборудование, весившее несколько тонн, упало на двух сотрудников предприятия. Они производили монтажные работы без соблюдения техники безопасности. Мужчины погибли на месте. Трагедия произошла 19 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Марьяновка в один день скончались сразу шесть членов одной семьи. Причиной гибели семьи могло стать тление неисправной проводки в доме.