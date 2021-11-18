В Винницкой области погибла вся семья: мертвых родителей и младших детей обнаружил 14-летний подросток

Ольга Липич
Расследования
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В Винницкой области погибла вся семья: мертвых родителей и младших детей обнаружил 14-летний подросток

В Винницкой области, в селе Марьяновка, в один день скончались сразу шесть членов одной семьи. Среди погибших двое взрослых: 44-летний отец и 34-летняя мать, а также четверо их несовершеннолетних детей.

Трагедия произошла в четверг, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Винницкой области. Младшей умершей девочке было 6 лет. Погибла также две ее сестрички (8 и 11 лет) и брат, которому было 9 лет.

Погибли шесть членов семьи
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Трагедия произошла в селе Марьяновка

По словам правоохранителей, на месте инцидента было установлено, что вероятной причиной гибели семьи могло стать тление неисправной проводки в доме.

Загорелась проводка
Загорелась проводка

Как уточнило издание Vinbazar, умершей всю свою семью нашел старший сын супругов – 14-летний мальчик. В ту ночь он не находился дома, поскольку остался ночевать у бабушки.

Семью нашел старший сын

По информации журналистов, в доме, где проживала семья, загорелся "тройник" в самодельном удлинителе. Он размещался на кухне. В него были выключены несколько электроприборов, в том числе холодильник. В результате возгорания вспыхнули вещи рядом с проводкой.

На месте работали спасатели и полицейские

В пресс-центре Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области рассказали, что вызов к ним поступил в 8 часов утра. Следственно-оперативная группа зафиксировала, что помещение дома сильно задымлено из-за возгорания на кухне.

Вероятная причина гибели семьи, как говорится в сообщении, отравленея продуктами горения.

Следователи открыли уголовное производство по п. 1,2, ч. 2, ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Следователи открыли уголовное производство

Как сообщал OBOZREVATEL, в многоквартирном доме в Броварах Киевской области правоохранители обнаружили мертвой семью из трех человек. Предположительная причина смерти – отравление угарным газом.

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