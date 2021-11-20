В Киеве работников завода придавило многотонным станком: есть погибшие. Фото
В пятницу, 19 ноября, на территории завода электротехнической продукции "ЭМКО" обрушился производственный станок. Оборудование, весившее несколько тонн, упало на двух сотрудников предприятия, которые, в свою очередь, проводили монтажные работы без соблюдения техники безопасности.
Об этом сообщила пресс-служба "Киевской службы спасения" в Facebook. Вместе с полицией спасатели прибыли на место трагического инцидента для извлечения тел погибших.
"Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час. Тела сотрудников предприятия пришлось извлекать при помощи домкратов и других специальных приспособлений", – указано в сообщении.
Сейчас проводится внутреннее расследование, а также установление обстоятельств сотрудниками Нацполиции.
Трагический инцидент привел к необходимости повторно обратиться ко всем работникам предприятий с повышенными условиями риска: неуклонно следуйте правилам технической безопасности труда и не рискуйте собственной жизнью!
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