В Ривненской области конфликт между переселенцами закончился убийством пяти человек: трагедия произошла в помещении бывшей школы. Фото

Утром 10 февраля в Ривненской области произошло массовое убийство в помещении бывшей школы. По информации правоохранителей, жертвами конфликта в селе Судобичи Дубенского района стали 5 человек.

Видео дня

На месте трагедии обнаружили тела трех женщин и двух мужчин от 56 до 81 года с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Обстоятельства преступления

По данным прокуратуры, сообщение о конфликте в помещении бывшей школы, где ныне проживают люди, выехавшие с временно оккупированных территорий, поступило в полицию около 4:00 утра. По прибытию на месте происшествия полицейские обнаружили тела пяти человек – трех женщин и двух мужчин. Все погибшие - переселенцы из Донецкой и Кировоградской области.

Предварительно установлено, между ними и 72-летним мужчиной, также переселенцем из Донецкой области, возник бытовой конфликт. В ходе ссоры он, вероятно, нанес присутствующим смертельные удары топором и молотком.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного убийства нескольких человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ). Процессуальное руководство осуществляют Дубенская окружная и Ровенская областная прокуратура.

На месте работает следственно-оперативная группа, руководство прокуратуры и полиции. Устанавливаются все подробности и мотивы преступления. Виновнику трагедии грозит пожизненное лишение свободы.

Новость дополняется…