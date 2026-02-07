Избили военнообязанного до смерти: в Днепре полиция задержала трех работников ТЦК

Вечером в пятницу, 6 февраля, в Днепре трое военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) до смерти избили 55-летнего мужчину. Он скончался в больнице вследствие травмы головы.

Видео дня

Сообщение о смерти военнообязанного поступило в полицию 7 февраля после полуночи. Правоохранители осмотрели место преступления и изъяли вещественные доказательства. Было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК, их задержали, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

Там рассказали, что также изъято транспортное средство со следами крови потерпевшего. В рамках расследования были опрошены свидетели и очевидцы преступления.

Задержанным военным ТЦК инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

На данный момент продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Некоторые детали раскрыли в местных пабликах. Там сообщили, что инцидент произошел на жилмассиве Победа возле дома на проспекте Героев, 18а.

Волонтер Тимофей Потеряйло ("Кучер") сообщил со ссылкой на родственников умершего, что его звали Олег Викторович, мужчина родился 27.02.1970 года. Работники ТЦК избили его, когда он гулял с собакой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области 7 ноября произошел очередной несчастный случай в помещении ТЦК. После прохождения военно-врачебной комиссии мужчина перерезал себе вены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!