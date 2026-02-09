На Киевщине мужчина едва не убил 18-летнего сына своей сожительницы. Подробности дела

В Белой Церкви Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил сына своей сожительницы. Злоумышленник во время конфликта трижды ударил ножом потерпевшего.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, о преступлении, которое произошло в городе Белая Церковь, им сообщила 51-летняя мать пострадавшего парня. Между ней и подозреваемым возник конфликт, о чем она рассказала своему 18-летнему сыну.

"Последний решил выяснить с 56-летним фигурантом, который находился в состоянии алкогольного опьянения, отношения. Между ними возникла ссора, во время которой юноша ударил сожителя матери кулаком в лицо. Злоумышленник взял нож и нанес им три удара в шею, спину и туловище парня", – добавили в полиции.

Злоумышленника задержали, а пострадавшего сразу доставили в больницу, где его прооперировали. Сейчас угрозы его жизни нет.

По факту нанесения тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

