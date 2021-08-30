В Ривне пациент напал на врача и распылил газовый баллончик ему в лицо: медик получил ожоги

В приемном отделении Ривненской центральной городской больницы пациент во время конфликта с врачом распылил ему в лицо слезоточивый газ. У нападающего были окровавленные руки и порванная одежда, из-за его действий медик получил ожоги глаз.

Об инциденте сообщил местный Telegram-канал, опубликовав видео. В полиции Ривненщины уточнили, что это произошло в ночь на 28 августа, обстоятельства выясняются (чтобы посмотреть видео 18+, доскролльте новость до конца).

На обнародованных в сети кадрах видно, что конфликт происходил в больничном помещении, где весь пол был залит кровью. На видео показан спор женщины с медиком, которая его толкает. В какой-то момент мужчина, стоявший за ней и из рук которого текла кровь, достал баллончик и распылил его в лицо врача.

Пострадавшим оказался 45-летний травматолог. С заявлением к правоохранителям он обратился в 10:45 28 августа, проинформировали в Telegram-канале полиции Ривненщины.

Оказалось, что накануне медики скорой выезжали на вызов и доставили для оказания помощи 24-летнего жителя облцентра – у него были резаные раны рук. Также от мужчины пахло алкоголем. Вместе с ним в медучреждение приехала 21-летняя девушка.

"В ожидании дежурного врача оба начали вести себя неадекватно, нецензурно ругаясь в адрес медперсонала. В дальнейшем между медиком и "посетителями" возник конфликт и толкотня, во время которой злоумышленник достал газовый баллончик и распылил в лицо врачу слезоточивый газ" , – уточнили в полиции.

Отмечается, что в результате совершенных противоправных действий пострадавший получил химические ожоги. В сети писали, якобы житель Ривне во время нападения заявлял, что он – работник СБУ. Однако в ведомстве это опровергли, передает "Суспільне".

Заведующая приемного отделения больницы Наталья Михалюк, которая дежурила в ту ночь, подчеркнула, что врач хотел оказать помощь и расспрашивал у пациента, что случилось.

"Непонятно, почему у него было такое поведение. Возможно, под действием алкоголя или каких-то психотропных средств. В последнее время молодые люди под алкоголем часто проявляют агрессию к медперсоналу", – отметила врач.

Она также добавила, что полиция, которая приехала на вызов, успокоила мужчину и завела в травмпункт – там ему оказали помощь. Затем он вернулся в приемное отделение и оттуда впоследствии его забрал брат.

Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом) УК Украины. Начато досудебное расследование.

Правоохранители устанавливали все обстоятельства происшествия и решали вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Отметим, что санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, ограничение свободы до пяти лет.

В больнице, мэрии и полиции Ривне после такого инцидента заговорили о необходимости усилить охрану заведения.

"Обращаемся к нашему мэру, начальнику полиции: помогите в решении вопроса – круглосуточной, или хотя бы в ночное время охране в приемном отделении ЦГБ г. Ривне. Последний случай в приемном отделении говорит сам за себя", – написала в Facebook Наталья Михалюк, вспоминая дебош в медучреждении.

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