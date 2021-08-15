В Киеве неадекватный мужчина набросился на медиков с кинжалом и разбил скорую. Фото

В Киеве вечером 14 августа неадекватный мужчина совершил нападение на медиков скорой помощи, которые приехали на вызов. Он угрожал им кинжалом, побил окна в скорой.

Инцидент произошел на улице Зодчих, 62. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что медиков домой вызвала мать киевлянина. Она подчеркнула, что у ее сына случился сильный приступ, "изо рта шла пена".

По указанному адресу прибыли врач и два фельдшера, которых мужчина на пороге квартиры встретил с кинжалом в руках. Отмечается, что один из фельдшеров оттолкнул нападавшего, так медики смогли убежать вниз.

Однако киевлянин бросился их догонять, на улице он нашел камни, которым забрасывал скорую. На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина полностью разбил стекло позади автомобиля.

Правоохранители прибыли на место происшествия через 20 минут, однако нападающий убежал. Впоследствии он вернулся домой, где его и задержали.

В сети подчеркнули, что мужчину зовут Алексей Павский, он якобы регулярно употребляет алкоголь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве таксист напал с ножом на пассажира, который оказался гражданином США. Отмечалось, что конфликт начался из-за замечания иностранца водителю службы такси относительно негативных высказываний об Украине и Грузии.