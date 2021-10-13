В ресторане с Поляковым были два человека: Енин рассказал о последнем вечере жизни погибшего нардепа

Народный депутат Антон Поляков перед смертью находился в кафе вместе с двумя другими мужчинами. Заведение он покинул самостоятельно.

Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. По его словам речь идет о гражданине Д. (им мог быть Руслан Джамбулатов, который был помощником народного депутата Анны Скороход).

Кроме того, как рассказал Енин, к ним периодически присоединялся другой человек. Они пробыли в кафе около трех часов и употребляли алкогольные напитки.

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"Видеозаписи подтверждают, что народный депутат извне в абсолютно здоровом состоянии покинул ресторан и в дальнейшем с тем же гражданином Д. сел в его машину. Около двух часов они ездили по Киеву. В дальнейшем гражданин Д. вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной, затем, вероятно, они завершили свой разговор и господин Поляков пересел к такси", – рассказал Енин.

Заместитель министра также отметил, что таксист своих показаний не менял.

Он также сообщил, что среди личных вещей у Полякова нашли 10 000 гривен, 800 долларов США, а также два образца катетера с веществом бурого цвета. Что это за вещество, Енин не уточнил и напомнил, что в крови был найден метадон.

По его словам, следствие пока не установило, каким образом метадон попал в кровь Полякова.

Енин также сообщил, что сожительница, с которой Поляков жил с весны, рассказала, что не было никаких оснований для подозрений о покушении на жизнь народного депутата.

Он отметил: следствие не исключает ни одной из версий, но "на сегодня нет оснований говорить о насильственной смерти нардепа Антона Полякова".

Напомним: в сети появилось видео последних минут жизни нардепа. На нем видно, что политик самостоятельно покинул кафе перед смертью. Также показано, как уже у такси нардепа пытаются реанимировать.

Что известно о смерти Антона Полякова:

Поляков умер в салоне такси в пятницу, 8 октября. Незадолго до этого он якобы встречался с криминальным авторитетом Русланом Джамбулатовым. Человек с таким именем также является помощником нардепа Анны Скороход.

Смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Это стало известно после вскрытия.

Народный депутат Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции спиртного и метадона.

В Министерстве внутренних дел заявили, что рассматривают две версии гибели политика: смерть могла наступить в результате отравления или политик сам мог принять препарат, который привел к летальному исходу.