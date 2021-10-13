В ресторане с Поляковым были два человека: Енин рассказал о последнем вечере жизни погибшего нардепа
Народный депутат Антон Поляков перед смертью находился в кафе вместе с двумя другими мужчинами. Заведение он покинул самостоятельно.
Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. По его словам речь идет о гражданине Д. (им мог быть Руслан Джамбулатов, который был помощником народного депутата Анны Скороход).
Кроме того, как рассказал Енин, к ним периодически присоединялся другой человек. Они пробыли в кафе около трех часов и употребляли алкогольные напитки.
"Видеозаписи подтверждают, что народный депутат извне в абсолютно здоровом состоянии покинул ресторан и в дальнейшем с тем же гражданином Д. сел в его машину. Около двух часов они ездили по Киеву. В дальнейшем гражданин Д. вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной, затем, вероятно, они завершили свой разговор и господин Поляков пересел к такси", – рассказал Енин.
Заместитель министра также отметил, что таксист своих показаний не менял.
Он также сообщил, что среди личных вещей у Полякова нашли 10 000 гривен, 800 долларов США, а также два образца катетера с веществом бурого цвета. Что это за вещество, Енин не уточнил и напомнил, что в крови был найден метадон.
По его словам, следствие пока не установило, каким образом метадон попал в кровь Полякова.
Енин также сообщил, что сожительница, с которой Поляков жил с весны, рассказала, что не было никаких оснований для подозрений о покушении на жизнь народного депутата.
Он отметил: следствие не исключает ни одной из версий, но "на сегодня нет оснований говорить о насильственной смерти нардепа Антона Полякова".
Напомним: в сети появилось видео последних минут жизни нардепа. На нем видно, что политик самостоятельно покинул кафе перед смертью. Также показано, как уже у такси нардепа пытаются реанимировать.
Что известно о смерти Антона Полякова:
Поляков умер в салоне такси в пятницу, 8 октября. Незадолго до этого он якобы встречался с криминальным авторитетом Русланом Джамбулатовым. Человек с таким именем также является помощником нардепа Анны Скороход.
Смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Это стало известно после вскрытия.
Народный депутат Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции спиртного и метадона.
В Министерстве внутренних дел заявили, что рассматривают две версии гибели политика: смерть могла наступить в результате отравления или политик сам мог принять препарат, который привел к летальному исходу.
Судебно-медицинская экспертиза кроме спиртного в крови нардепа обнаружила следы метадона.
Позже представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что Поляков не был "случайным пассажиром" в такси, в котором он оказался в день своей смерти. Авто ехало за машиной, в которой политик находился с другим свидетелем по этому делу.
Бывший руководитель управления криминальной разведки МВД Украины Валерий Кур предположил, что вещество метадон, которое нашли в крови народного депутата, вероятно, он употреблял самостоятельно. Кроме того, возможно, нардеп использовал его в качестве заместительной терапии.