Найденный в крови Полякова метадон, скорее всего, был принят им самим, – экс-глава криминальной разведки

Бывший руководитель управления криминальной разведки МВД Украины Валерий Кур предположил, что вещество метадон, которое нашли в крови умершего народного депутата Антона Полякова, вероятно, он употреблял самостоятельно. Кроме того, возможно, нардеп использовал его в качестве заместительной терапии.

Так, в программе "Между прочим" на 24 канале в понедельник, 11 октября, Кур отметил, что такой препарат имеет замедляющее действие, поэтому, вероятность того, что его вводили Полякову тайно, то есть пытались его таким образом отравить, очень мала.

По убеждению экс-начальника управления разведки, в ситуации с нардепом, "все делалось сознательно".

Видео дня

"Чтобы его ввели каким-то образом в пищу – это сложно, это надо вводить инъекцией. Но характер этого наркотика такой, что он замедляет. Если взять, допустим, другой вид наркотика, например, коку, то он возбуждает, а тут наоборот. Поэтому я думаю, все делалось сознательно", – отметил он.

Кроме того, Кур рассказал, что сейчас такие таблетки дают в центрах в качестве заместительной терапии для тех, кто лечится от сильной наркотической зависимости. Однако, выдают их строго под наблюдением специалистов.

"Таблетки сегодня даются только в качестве заместительной терапии теми центрами, которые остались еще со времен Ющенко. Возможно, это его была программа так сказать лечения от сильной зависимости героиновой. Это, на их языке, называется "чтобы соскочить" – перейти на более низкого уровня синтетические наркотики, близкие по характеру к героину", – сказал Кур.

Он отметил, что в настоящее время правоохранители в первую очередь должны установить, не проходил ли Поляков лечение в одном из таких центров или не решил ли он "соскочить" самостоятельно.

Отметим, ранее в МВД заявили, что рассматривают две версии гибели Антона Полякова: смерть могла наступить в результате отравления или политик сам мог принять препарат, который привел к летальному исходу. Судебно-медицинская экспертиза кроме спиртного в крови нардепа обнаружила следы метадона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Поляков умер в салоне такси в пятницу, 8 октября. Незадолго до смерти он якобы встречался с криминальным авторитетом Русланом Джамбулатовым. Человек с таким именем также является помощником нардепа Анны Скороход.