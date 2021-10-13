В сети появилось видео последних минут жизни нардепа Полякова: вышел из кафе сам

Народный депутат Украины Антон Поляков самостоятельно покинул кафе перед смертью. Об этом свидетельствует обнародованное видео.

Соответствующие кадры 13 октября опубликовал "Киев оперативный". Политик умер в ночь на 8 октября от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Появилось видео последних минут жизни нардепа Полякова", – сказано в подписи к видео.

Судя по кадрам, Поляков встает из-за стола в кафе, отходит от него, затем оборачивается на несколько секунд и уходит.

Далее происходит переход на кадры, как уже возле такси нардепа пытаются реанимировать.

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