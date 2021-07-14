В ребенка на Житомирщине выстрелил офицер, которого отстраняли от службы за пьянку: подробности и фото

Офицера по особым поручениям Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который тяжело ранил в г. Новоград-Волынском 9-летнего ребенка, ранее отстраняли за нахождение на службе в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на условиях сохранения анонимности заявили сослуживцы полковника.

Подробнее о трагедии, которая произошла в Житомирской области, читайте в материале OBOZREVATEL.

43-летний военный разведчик, полковник Александр Остапенко, приехал из Киева к своему старому другу Александру Назаруку.

Мужчина с женой и четырьмя детьми (двумя мальчиками и двумя девочками), живет в частном доме в городе Новоград-Волынский. Соседи говорят, что очень хорошая и порядочная семья.

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Днем 12 июля на территории их домовладения произошла страшная трагедия.

Гость пил в беседке, а затем решил показать свой пистолет сыновьям друга – 9-летним братьям-близнецам. По информации правоохранителей, офицер вынул из оружия магазин с патронами и отдал ствол мальчикам. В этот момент глава семьи куда-то отошел.

"Один из братьев, Даниил, направил оружие на мужчину, а тот резко отреагировал: завел ему руку за спину и в этот момент прогремел выстрел", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Тяжелораненого мальчика, потерявшего много крови, госпитализировали в реанимацию местной больницы, затем ребенка на вертолете МВД доставили в столичную клинику "Охматдет". У ребенка прострелены спина, желудок, серьезно повреждены поджелудочная и селезенка. По последним данным, Даниил находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как рассказала OBOZREVATEL мама пострадавшего ребенка, Анжелика, ее сын в тяжелом состоянии.

"Тяжелое состояние, много операций... Помощь пока не нужна, нам помогают очень много людей", – сообщила мама Даниила.

Сообщение в полицию о ЧП поступило от медиков. Причем, по первоначальным данным, говорилось, что ребенок получил ранение на берегу реки Случь. Однако на предполагаемом месте преступления не было никаких следов, и правоохранители осмотрели территорию домовладения, где живет Даниил.

Таким образом и выяснилось, где стреляли в ребенка. Правоохранители считают, что их намеренно хотели ввести в заблуждение.

Во время осмотра места преступления полицейские также обнаружили стоящий поблизости автомобиль гостя семьи Назаруков – в "SsangYong" полковника Остапенко оказался целый оружейный арсенал.

"Нашли два автомата Калашникова, пистолет "ФОРТ", сотни патронов разного калибра, несколько реактивных противотанковых гранат, а также взрывчатку", – сообщили OBOZREVATEL правоохранители.

Полковника задержали и вручили уведомление о подозрении – ему инкриминируют умышленное причинении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Как сообщили в Житомирской специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Центрального региона, задержанный военный вину свою не признал и заявил, что все произошло из-за неосторожности.

Экспертиза, которую провели после ЧП, показала, что офицер по особым поручениям ГУР находился в состоянии алкогольного опьянения, а это будет отягчающим фактором.

Также начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Сослуживцы утверждают, что у полковника Остапенко это уже не первое ЧП.

"Остапенко еще при прежнем руководителе ГУР Бурбе отстраняли от службы, так как он на день военной разведки пьяный устроил стрельбу прямо на "острове". Но при нынешнем руководстве ему все сошло с рук", – утверждают сослуживцы.

По их словам, полковника ранее спасло то, что не было пострадавших. Теперь же дело, считают офицеры, вряд ли удастся замять. Но тревожный "звоночек" – то, что подозреваемого отпустили под домашний арест. Такую меру пресечения избрал 14 июля разведчику суд, хотя было подано ходатайство о содержании под стражей.