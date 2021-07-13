Раненого на Житомирщине 9-летнего мальчика на вертолете доставили в Киев, а причастность военного подтвердили

9-летнего мальчика из Новоград-Волынского Житомирской области, который получил тяжелое огнестрельное ранение, из местной больницы вертолетом доставили в Киев в "Охматдет". Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации. Причастность военнослужащего к стрельбе у несовершеннолетнего подтвердила Спецпрокуратуры.

О транспортировке раненого мальчика сообщили в МВД, а о состоянии здоровья ребенка рассказали в столичном "Охматдете". Мальчика во время перелета сопровождали два врача-анестезиолога.

У раненого мальчика повреждено поджелудочную железу и селезенку. Он потерял много крови. Желудок у ребенка простреленный насквозь. Медицинский директор "Охматдета" Сергей Чернишук рассказал подробности состояния ребенка.

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"Ребенок находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Состояние – тяжелый, связан с тяжелой травмой", – сказал Чернишук в интервью "Украине 24".

Ранил мальчика военнослужащий, который является знакомым отца ребенка. Он приехал из Киева в гости к семье и решил показать братьям-близнецам, как обращаться с оружием. Во время демонстрации он случайно выстрелил в спину одного из них.

Причастность военнослужащего к ранению мальчика уже подтвердила СПЕЦПРОКУРАТУРЫ в военной и оборонной сфере Центрального региона. Военного задержали и вручили уведомление о подозрении – ему инкриминируют умышленное причинении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

"Вину последний не признал, при этом пояснил, что данное преступление совершил по неосторожности.

Сегодня же, по согласованию со специализированной прокуратурой, в суд подано ходатайство об избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей ", – рассказали в СПЕЦПРОКУРАТУРЫ.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Новоград-Волынском 9-летний мальчик получил сквозное огнестрельное ранение спины. В ребенка, предварительно, мог выстрелить военнослужащий из Киева, знакомый отца потерпевшего.