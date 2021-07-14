Суд отправил домой военного, стрелявшего в ребенка на Житомирщине

Суд избрал меру пресечения военнослужащему, который подстрелил 9-летнего мальчика в Новоград-Волынском Житомирской области. Подозреваемого отправили под домашний арест.

Об этом сообщил офис Генерального прокурора. Отмечается, что военнослужащему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.

Одновременно проводятся другие следственные действия, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Досудебное расследование продолжается, его осуществляет следственное управление ГУ Нацполиции в Житомирской области.

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Напомним, 12 июля в городе Новоград-Волынский 9-летний мальчик получил огнестрельное ранение. Ранил его военнослужащий, который является знакомым отца ребенка. Он приехал из Киева в гости к семье и решил показать братьям-близнецам, как обращаться с оружием. Во время демонстрации он случайно выстрелил в спину одного из них.

Мальчика с тяжелым огнестрельным ранением транспортировали вертолетом Системы авиационной безопасности МВД в Киев. Сейчас ребенок находится в "Охматдете" в реанимации. Состояние раненого мальчика тяжелое, он находится на искусственной вентиляции легких. У ребенка повреждена поджелудочная железа и селезенка, желудок простреленный насквозь. Мальчик потерял много крови.

Задержанным по подозрению в стрельбе по девятилетнему ребенку является Александр Остапенко. Он - полковник, офицер по особым поручениям Главного управления разведки Минобороны.

Остапенко своей вины не признал, при этом пояснил, что это преступление совершил по неосторожности.

Как сообщал OBOZREVATEL, причастность военнослужащего к ранению мальчика подтвердила Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона. Военного задержали.