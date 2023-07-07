В прокуратуре объяснили, почему рассмотрение дела 'гранаты под Радой' затянулось на 8 лет

Рассмотрение дела о взрыве гранаты под Верховной Радой Украины 31 августа 2015 года растянулось на много лет, несмотря на усилия прокуратуры по обеспечению его "быстрого и всестороннего рассмотрения". После привлечения к делу в декабре 2021 года Киевской городской прокуратуры ни одно заседание не было перенесено по инициативе прокуроров, а сторона защиты затягивала процесс, подавая ходатайство о переносе заседаний и отводе судей.

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В этом уверяет пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. По ее словам, на протяжении всего времени обвиняемому в броске гранаты по нацгвардейцам Игорю Гуменюку назначали меру пресечения в виде содержания под стражей из-за тяжести обвинений и рисков, которые он может скрываться от следствия или "совершать новые преступления".

По словам Максимец, с момента присоединения к делу в 2021 году столичная прокуратура "прилагала максимум усилий по обеспечению быстрого и всестороннего рассмотрения дела о смерти нацгвардейцев от взрыва гранаты 2015 года, в котором подозревался Игорь Гуменюк".

Она рассказала, что всего в деле – более 100 томов, 152 потерпевших и около 100 свидетелей.

Представитель Киевской городской прокуратуры напомнила, что Игоря Гуменюка обвиняли в том, что он во время протестов под парламентом 31 августа 2015 года из-за голосования по "особому статусу" для ОРДЛО бросил боевую гранату у бойцов Нацгвардии. Тогда погибли четверо нацгвардейцев, еще 142 человека получили ранения. Это было квалифицировано как террористический акт.

Также обвинения выдвинули Сергею Крайнюку, который, по версии следствия, в этот момент швырнул дымовую шашку для отвлечения внимания.

Подготовительное судебное заседание по обвинению Игоря Гуменюка и Сергея Крайняка состоялось 25 октября 2016 года. Тогда суд по ходатайству стороны защиты принял решение об осуществлении судебного разбирательства судом присяжных.

Киевская городская прокуратура, отметила Максимец, была привлечена к делу в декабре 2021 года.

С января 2022 года по июль 2023 года было назначено более 30 судебных заседаний, ни одно из которых не было перенесено по вине прокурора, отметила пресс-секретарь столичной прокуратуры. В то же время, по ее словам, треть заседаний была отложена по ходатайству стороны защиты, которая мотивировала это необходимостью пребывания в других судебных заседаниях, хотя даты определялись судом заранее.

Также Максимец утверждает, что сторона защиты регулярно подавала ходатайство об отводе как председательствующего судьи, так и всего состава суда. Суд оставлял эти ходатайства без рассмотрения, мотивируя это тем, что защита злоупотребляет своим правом на подачу ходатайств об отводе.

Также, отметила спикер столичной прокуратуры, судебные заседания переносились из-за болезни обвиняемого Крайняка, а также по ходатайствам стороны защиты из-за невозможности адвоката присутствовать в заседании.

Максимец отметила, что в феврале 2022 года суд заканчивал исследование письменных доказательств и должен был перейти к допросу свидетелей. Но из-за полномасштабного вторжения РФ процесс остановился. С февраля по июнь 2022 года судебные заседания не проводились.

А в ноябре 2022 года изменился состав суда присяжных. После этого судебное разбирательство пришлось начать с начала.

Максимец добавила, что в январе 2023 года после очередного ходатайства адвоката обвиняемого об отложении заседания суд удовлетворил ходатайство прокурора и привлек защитника из Центра вторичной правовой помощи для активизации судебного разбирательства и предотвращения дальнейших срывов судебных заседаний.

Представитель прокуратуры также объяснила, почему Гуменюка так и не допросили в суде. По ее словам, в декабре 2022 года, когда состоялось первое заседание по существу с участием нового состава суда присяжных, был утвержден порядок исследования доказательств, согласно которому допрос обвиняемого должен был быть проведен после исследования письменных доказательств, допросов свидетелей и потерпевших.

"С декабря 2022 года по июль 2023-го судебные заседания проходили практически еженедельно. По состоянию на 5 июля 2023 года суд исследовал 56 томов письменных доказательств стороны обвинения из 60 и уже в следующих судебных заседаниях должен был завершить стадию исследования письменных доказательств и перейти к стадии стороны обвинения", – сказала она.

В течение всего этого времени Гуменюк находился под стражей. В СИЗО он провел почти восемь лет.

"Избрание обвиняемому Гуменюку исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей обусловлено тяжестью инкриминируемых ему преступлений и рисками, которые он будет скрывать от следствия или совершить новые преступления", – отметила Максимец.

Напомним, 5 июля в 17:20 в Шевченковском районном суде Киева раздался взрыв. Впоследствии стало известно, что причиной стало подорванное Гуменюком взрывное устройство.

В тот день подозреваемый в убийстве нацгвардейцев под Верховной Радой в 2015 году Игорь Гуменюк был доставлен на очередное заседание суда.

После заседания он, по предварительной информации, взорвал неустановленные взрывные устройства в туалете и попытался скрыться. Его остановили караульные выстрелом в воздух. После этого Гуменюк забаррикадировался в конвойном помещении.

Когда правоохранители начали штурм помещения, в здании суда прогремел еще один взрыв, в результате которого Гуменюк погиб, а двое бойцов КОРДа получили ранения ног.

Адвокат Гуменюка заявил, что его подзащитный чувствовал себя морально сломанным и просил отпустить его воевать, но вряд ли мог сам себя взорвать.