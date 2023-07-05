Гуменюк, устроивший взрывы в Шевченковском суде, погиб на месте

Мужчина, устроивший взрыв в здании Шевченковского райсуда, погиб. По предварительной информации, он взорвал себя, когда здание начали штурмовать правоохранители.

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Ранения во время штурма получили две стороны спецподразделения КОРД. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, взорвал себя. Во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа. Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы", – отметил Клименко.

В ходе брифинга в столице министр подтвердил, что взрывы в здании суда совершил Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты под Верховной Радой 31 августа 2015 года. Тогда погибли четыре нацгвардейца, еще 65 военнослужащих получили ранения.

По словам Клименко, Гуменюк, доставленный в суд для продления меры пресечения, бросил в караул взрывное устройство. Предварительно было два взрыва. Он хотел сбежать из залы суда, однако конвой остановил беглеца выстрелом в воздух.

После этого Гуменюк забаррикадировался в отдельном помещении. Бойцы КОРДА пытались его деблокировать. Гуменюк при этом не шел на контакт.

Когда дверь была деблокирована, он бросил еще одно взрывное устройство.

Сотрудники полиции получили ранения ног. В настоящее время они госпитализированы.

Сам Гуменюк погиб от взрывного устройства.

Напомним, около 17:20 5 июля в здании Шевченковского райсуда раздались взрывы, здание оцепила полиция. Впоследствии стало известно, что взрыв вызвал один из доставленных на судебное заседание обвиняемых. Также ошибочно сообщалось, что он захватил в заложники конвоира, однако эта информация не подтвердилась.

Впоследствии стало известно имя мужчины, который мог устроить взрыв: это оказался обвиняемый в убийстве четырех нацгвардейцев под ВРУ 31 августа 2015 года Игорь Гуменюк.