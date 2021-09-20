Взрыв автoмобиля в Днeпре, кoторый прoгремел 15 сентября и унеc жизни двух человeк – сoтрудницы региoнального управления ГСЧСДарьи Грeчищевой и парaмедика Алексея Кавлака – cледователи расcледуют сразу по двум версиям. Одна из них cвязана с неприязненными отношениями cо cтороны некoторых лиц.

Об этом расcказал заместитель рукoводителя oбластной прокуратуры Александр Савенко на брифинге в понедельник, 20 сентября, сообщил "Радио Свобода". Он отметил, что по первой версии преступление могло быть связано с профессиональной деятельностью погибших, которые были волонтерами, занимали активную гражданскую позицию и неоднократно ездили в ООС.

Вторая версия, которую рассматривают следователи – автомобиль взорвали из-за "неприязненных отношений определенного круга лиц с этими людьми". Савенко также добавил, что следствию следует "глубоко и подробно" разобраться с лицами, которые могут быть причастны к взрыву.

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О ком конкретно идет речь, он не уточнил, сославшись на "тайну следствия".

Представитель прокуратуры также сообщил, что сила взрыва соответствовала взрыву 1-2 килограммов тротила. Однако до сих пор неизвестно, в какую часть авто заложили взрывчатку, это выясняет следствие.

По словам Савенко, преступление расследуется как теракт из-за того, что взрыв прогремел в общественном месте, почти в центре Днепра.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого, 10 взорвался автомобиль с водителем и пассажиром внутри. Их буквально разорвало на части. После этого машина загорелась.

Подтверждено, что в результате этого ЧП погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ДСНС в Днепровской области Дарья Гречищева. Второй погибший – Алексей Кавлак.