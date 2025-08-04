В Прилуках в авто на ходу отлетело колесо и убило 15-летнего велосипедиста: водитель скрылся с места ДТП. Фото

Правоохранители разыскали и задержали 20-летнего мужчину, который причастен к смертельному дорожно-транспортному происшествию в городе Прилуки Черниговской области. Жертвой аварии стал несовершеннолетний парень, которому было всего 15.

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Что известно о ДТП в Прилуках

Информацию об инциденте копы получили 29 июля около 22:00. Как сообщает пресс-служба областного Главного управления Нацполиции, водитель легкового автомобиля двигался по улице Независимости в направлении центра Прилук.

Во время движения от авто отлетело переднее колесо. Оно попало в 15-летнего велосипедиста, который ехал навстречу.

Подросток получил серьезные травмы и погиб на месте ДТП, а водитель машины убежал.

Во время первоочередных оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль ВАЗ с характерными повреждениями в одном из микрорайонов Прилук. Авто изъяли. Впоследствии оперативники выяснили, кто находился за рулем, и поймали беглеца.

Выяснилось, что в момент ДТП 20-летний мужчина не был трезвым. Водителю уже избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Подозрение сообщено по части 3 статьи 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего) и частью 1 статьи 135 (заведомое оставление без помощи лица, находившегося в опасном для жизни состоянии) Уголовного кодекса.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на тот же срок.

В рамках производства назначен ряд экспертиз, следственные действия продолжаются.

ДТП в Украине

В течение 2024 года в нашей стране случилась 25 781 авария с пострадавшими, 3 202 человека погибли, 32 023 человека травмированы. Это на 5%-9% (по разным показателям) больше, если сравнить с предыдущим годом.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщал, что самая распространенная причина ДТП с пострадавшими и погибшими – это превышение разрешенной скорости движения (39,4%).

"Также распространенными причинами аварий были нарушения правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также управление в состоянии опьянения", – отмечал правоохранитель.

Как писал OBOZ.UA:

– 3 августа в городе Дубно на Ривненщине произошла трагедия: в результате дорожно-транспортного происшествия погиб двухлетний мальчик. Еще пять человек получили травмы.

– В поселке Ракитное Белоцерковского района Киевской области водитель легковушки сбил двух девочек в возрасте 12 и 13 лет, которые двигались по обочине дороги. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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