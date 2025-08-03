На Ровенщине в ДТП погиб 2-летний ребенок: 5 человек в больнице. Фото с места происшествия

В воскресенье, 3 августа, на Ровенщине произошла трагедия. В городе Дубно в результате дорожно-транспортного происшествия погиб малолетний мальчик. Ему было всего 2 года.

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Об этом сообщили в полиции области. Отмечается, что в результате ДТП также пострадали 5 человек: водителя Ford Fiesta, двух пассажирок минивэна, а также трех из легковушки медики доставили в больницу.

"Смертельное ДТП произошло сегодня, 3 августа, около 13:50 на улице Заводской. Установлено, что произошло столкновение автомобилей Renault Scenic под управлением 68-летнего жителя Ровно и Ford Fiesta, водителем которого был 32-летний житель города Здолбунов", – сообщили правоохранители.

Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, 2-летний сын 32-летнего водителя 32-летнего водителя Ford от полученных травм скончался в медучреждении.

Начато досудебное расследование, обстоятельства ДТП устанавливаются. У водителей отобраны биологические образцы на определение состояния опьянения.

Напомним, что 29 июля в Винницкой области произошла другая трагедия. Неподалеку Немирова погибли родственники, которые направлялись на похороны. Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Щетки.

Ранее сообщалось, что в Обуховском районе Киевской области водитель легковушки столкнулся с несовершеннолетним мотоциклистом. Как оказалось, за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения находился депутат одного из поселковых советов.

Как писал OBOZ.UA, в субботу, 2 августа, в Черкасской области в дорожно-транспортном происшествии погиб 19-летний водитель легкового автомобиля. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

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