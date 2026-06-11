В Прикарпатье маршрутка попала в ДТП и съехала на обочину: шесть пострадавших, среди них – ребенок. Фото
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В Коломыйском районе Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.
Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области. Авария произошла 11 июня около 13:34 в селе Ценява.
Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем
По предварительным данным правоохранителей, на дороге столкнулись автомобиль Hyundai и микроавтобус, который выполнял рейс по маршруту "Коломыя – Ценява".
На момент ДТП в салоне автобуса находилось около десяти пассажиров. После столкновения маршрутка съехала с проезжей части на обочину.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Среди пострадавших есть ребенок
В результате аварии травмы получили шесть человек. Среди пострадавших – один ребенок.
Главные истории дня
Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. В настоящее время врачи оценивают их состояние и проводят соответствующие медицинские мероприятия.
Полицейские продолжают работать на месте аварии и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Причины столкновения будут выяснены в ходе дальнейшего расследования.
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