В Харькове произошло ДТП с участием микроавтобуса: среди пострадавших – трое детей. Фото

В Харькове утром в четверг, 11 июня, произошло столкновение легковушки и микроавтобуса. В этом ДТП травмы получили шесть человек (трое из них – дети).

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Подробностями и фотографиями с места происшествия поделилась пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области. Правоохранители продолжают следственные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Подробности дорожно-транспортного происшествия в Харькове

Авария с участием автомобиля ВАЗ-21099 и микроавтобуса Mercedes случилась около 7:00 четверга на проспекте Героев Харькова.

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Все потерпевшие ехали в ВАЗ-21099: пострадала водительница машины и ее пассажиры (это две женщины и дети 2, 3 и 7 лет). Несовершеннолетние получили легкие телесные повреждения.

По факту аварии сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

"Полицией проведен осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы, а также обстоятельства ДТП", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZ.UA:

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