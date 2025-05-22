В Портнова произвели девять выстрелов, испанская полиция разыскивает трех человек – EFE

Национальная полиция Испании разыскивает трех человек, причастных к гибели бывшего украинского политика Андрея Портнова. В частности, в розыске стрелок, который сделал по меньшей мере девять выстрелов, а также два сообщника, которые помогали убийце скрыться с места преступления.

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Как сообщает агентство EFE, судья Высшего суда Мадрида приказал держать следственное производство по факту убийства Портнова в тайне. Но источники агентства отмечают, что мотив преступления правоохранителям до сих пор неизвестен, и "все гипотезы остаются открытыми".

Тот факт, что преступник сделал по меньшей мере девять выстрелов в Портнова, подтверждается находками на месте преступления – там было найдено девять гильз. Однако точное количество пулевых ранений, полученных жертвой, до сих пор не раскрыто.

Причем судмедэксперты уже провели вскрытие тела Портнова, но предварительный отчет еще не завершен.

С найденными гильзами и пулями сейчас работают специалисты научного отдела Главного управления полиции Мадрида, включая специалиста по баллистике. Они пытаются определить точный тип оружия и боеприпасов, использованных в преступлении.

Относительно поиска преступников – считается, что после убийства все трое бежали с места преступления через Каса-де-Кампо-де-Мадрид, большую лесистую местность, соединяющую Мадрид с Посуэло-де-Аларкон.

Сейчас прорабатываются записи с камер наблюдения. Особое внимание следователи уделяют записям камер университетского общежития, расположенного напротив школы, где был убит Портнов. Считается, что эти видео могут быть решающим для идентификации транспортного средства преступников.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Портнов был убит утром 21 мая, в пригороде Мадрида, недалеко от элитной Американской школы. Именно там, у школьных ворот мужчина на мотоцикле ждал 52-летнего Портнова и, когда тот прибыл, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся.

Все произошло за считанные секунды, Портнова расстреляли в спину, когда он возвращался к своему Mercedes E-Class, разговаривая по телефону.

В школу Портнов приезжал потому, что завозил туда своих двух маленьких дочерей.

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