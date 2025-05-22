УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Портнова произвели девять выстрелов, испанская полиция разыскивает трех человек – EFE

Михаил Левакин
Криминальные новости
2 минуты
1,0 т.
В Портнова произвели девять выстрелов, испанская полиция разыскивает трех человек – EFE

Национальная полиция Испании разыскивает трех человек, причастных к гибели бывшего украинского политика Андрея Портнова. В частности, в розыске стрелок, который сделал по меньшей мере девять выстрелов, а также два сообщника, которые помогали убийце скрыться с места преступления.

Видео дня

Как сообщает агентство EFE, судья Высшего суда Мадрида приказал держать следственное производство по факту убийства Портнова в тайне. Но источники агентства отмечают, что мотив преступления правоохранителям до сих пор неизвестен, и "все гипотезы остаются открытыми".

Тот факт, что преступник сделал по меньшей мере девять выстрелов в Портнова, подтверждается находками на месте преступления – там было найдено девять гильз. Однако точное количество пулевых ранений, полученных жертвой, до сих пор не раскрыто.

Причем судмедэксперты уже провели вскрытие тела Портнова, но предварительный отчет еще не завершен.

В Портнова произвели девять выстрелов, испанская полиция разыскивает трех человек – EFE

С найденными гильзами и пулями сейчас работают специалисты научного отдела Главного управления полиции Мадрида, включая специалиста по баллистике. Они пытаются определить точный тип оружия и боеприпасов, использованных в преступлении.

Относительно поиска преступников – считается, что после убийства все трое бежали с места преступления через Каса-де-Кампо-де-Мадрид, большую лесистую местность, соединяющую Мадрид с Посуэло-де-Аларкон.

Сейчас прорабатываются записи с камер наблюдения. Особое внимание следователи уделяют записям камер университетского общежития, расположенного напротив школы, где был убит Портнов. Считается, что эти видео могут быть решающим для идентификации транспортного средства преступников.

В Портнова произвели девять выстрелов, испанская полиция разыскивает трех человек – EFE

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Портнов был убит утром 21 мая, в пригороде Мадрида, недалеко от элитной Американской школы. Именно там, у школьных ворот мужчина на мотоцикле ждал 52-летнего Портнова и, когда тот прибыл, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся.

Все произошло за считанные секунды, Портнова расстреляли в спину, когда он возвращался к своему Mercedes E-Class, разговаривая по телефону.

В школу Портнов приезжал потому, что завозил туда своих двух маленьких дочерей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!