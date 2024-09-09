В Полтавской области задержали агента РФ, который готовил серию поджогов на стратегических объектах 'Укрзализныци'. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали агента страны-агрессора России, поджигавшего объекты "Укрзалізниці" на Полтавщине. Житель Лубенского района искал "легкого заработка" в Telegram-каналах, но теперь ему "светит" пожизненное.

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Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба СБУ. Ведомство также обнародовало фото задержания вражеского агента, а также скриншот его переписки с российским куратором.

По данным следствия, фигурант готовил серию поджогов на стратегических объектах "Укрзалізниці".

Под "прицелом" врага были релейные шкафы на главных линиях железнодорожного сообщения Полтавской области.

Мужчина попал в поле зрения спецслужб РФ, когда искал "легкого заработка" в Telegram-каналах, в результате оккупанты дистанционно привлекли его для совершения диверсий.

Чтобы выполнить задание, фигурант отслеживал локации потенциальных целей, а затем из бинокля наблюдал за ними, выбирая удобное время для поджога.

Кроме того, он купил легковоспламеняющуюся смесь, защитные перчатки, нож и многофункциональный молоток для взлома дверцы энергооборудования.

В итоге подозреваемый поджег релейный шкаф и снял возгорание на свой телефон, рассказали в СБУ.

По данным следствия, мужчина планировал продолжить серию поджогов.

Правоохранители задержали его, когда он осуществлял доразведку вблизи новой "цели".

У задержанного изъяли телефон с доказательствами общения с оккупантами, а также орудия для совершения поджогов.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 113 и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, приготовление к диверсии, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Полтавской области совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Как писал OBOZ.UA, в СБУ 9 сентября также сообщили о задержании агента ГРУ России, который расставлял "видеопастки" для онлайн-корректировки ударов по Киеву. Кроме того, он совершал поджоги на объектах "Укрзалізниці".

Также сообщалось, что СБУ нейтрализовала агентурную сеть элитного подразделения российского ФСБ, которую координировал бывший "регионал". Среди ее задач был подрыв одного из железнодорожных путей на Киевщине и сбор данных об украинских БПЛА.

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