На Гордона готовили покушение: в Киеве разоблачили агентурную сеть ФСБ, среди задержанных – экснардеп от Партии регионов. Фото и видео

Сотрудники СБУ нейтрализовали агентурную сеть элитного подразделения ФСБ РФ, которую в Украине координировал бывший нардеп от запрещенной Партии регионов. Среди задач поставленных врагом – подрыв одного из железнодорожных путей на Киевщине и сбор данных об украинских деятелях, интересовавших российскую спецслужбу.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленникам грозят длительные сроки заключения.

"Контрразведка и следователи СБУ разоблачили в Киеве агентурную сеть элитного подразделения ФСБ РФ – Департамента контрразведывательных операций. Вражеский центр состоял из четырех человек, а его координацией в Украине занимался бывший народный депутат от запрещенной Партии регионов", – рассказали в СБУ.

Агентная сеть занималась разведывательной и диверсионной работой на территории нашего государства. Она имела иерархическую структуру с четко распределенными ролями. Кроме экснардепа-куратора, туда входили: исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, специализировавшийся на внешнем наблюдении.

Как установило расследование, в случае успешного выполнения вражеских задач экснардеп планировал расширить свою сеть и осуществлять диверсии фактически по всей территории Украины.

В Службе безопасности уточнили, что для срыва логистики сил обороны агенты планировали серию подрывов на путях Укрзализныци. В частности, российская спецслужба поставила им задачу взорвать один из путей на Киевщине. ВСУ используют ее для переправки техники и личного состава во фронтовые регионы. Впрочем, СБУ удалось предотвратить диверсию. Во время многоэтапной спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали всех четырех агентов, включая экс-нардепа.

"Как свидетельствуют материалы производства, еще одной задачей сети был сбор данных об украинских деятелях, которые интересовали российскую спецслужбу. В частности, враг пытался получить данные о местах проживания и посещения, графике дня и круге общения определенных лиц. Все это с целью дальнейшей физической ликвидации этих деятелей. Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство, был украинский журналист Дмитрий Гордон. Во время обысков у задержанных обнаружены и изъяты средства связи и электронные устройства с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу России", – добавили в СБУ.

Все четверо задержанных находятся под стражей. В зависимости от совершенных преступлений им поставлено в известность о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, диверсия и террористический акт.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве поймали местную жительницу, собиравшую координаты объектов для ГРУ РФ. С помощью этой информации государство-агрессор готовило ракетный удар по городу "в обход" украинского ПВО.

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